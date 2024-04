Sandri esce con “Oh no”

Calcio a 5 Serie A2 Élite: bottino pieno per l’Elledì contro Pistoia - Al PalaCarrara, l’Elledì FC si schiera in campo con Lamberti, Sandri, Gallo, Oanea e Cerbone; i padroni di casa (tecnicamente in trasferta per l’inversione di campo dell’andata) partono con Panattoni, ...ideawebtv

“MURAGLIONE” Sandri torna con un nuovo singolo - “Muraglione” è il singolo con cui torna Sandri: l’autore racconta ciò che vede da uno specchietto retrovisore mentre percorre il passo del Muraglione che collega la Romagna alla Toscana.politicamentecorretto

Sandri torna con un nuovo singolo “Muraglione” - “Muraglione” è il singolo di Sandri che racconta ciò che vede da uno specchietto retrovisore mentre percorre il passo del Muraglione.spettacolo.periodicodaily