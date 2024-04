Sanchez da 7 | due insufficienti 5 | le pagelle di Inter-Cagliari ? CdS

(Di lunedì 15 aprile 2024)migliore in campo dell’nella sfida pareggiata ieri a San Siro contro ilper 2-2. Steccano invece due difensori. Ledidel Corriere dello Sport.? Assist al bacio per Thuram e ottima prestazione complessiva quella di Alexisin, match finito 2-2. Il cileno gioca al posto di Lautaro Martinez squalificato e non lo fa rimpiangere. Il Corriere dello Sport, nelle sue, gli dà un bel 7. Steccano, invece, due difensori: Bisseck e Acerbi. Entrambi poco attenti sui gol di Shomurodov e Viola. Spuntano anche tre 5.5: Carlos Augusto, Arnautovic e Dumfries. Tutti e tre sono entrati in corso d’opera. Poi diverse sufficiente: 6 per ...

Alexis Sanchez dimostra che, per lui, la scaramanzia non esiste. dopo Bologna-Inter , infatti, il cileno ha pubblicato una FOTO con tanto di didascalia che riporta… Le due stelle . niente ... (inter-news)

Inter rimontata due volte dal Cagliari: 2-2 a San Siro. Ma se vincerà il derby sarà scudetto - Siamo al minuto 12: Darmian per Sanchez, cross dalla destra del cileno (sostituisce lo squalificato Lautaro Martinez, felice in tribuna) che Thuram deve soltanto appoggiare in rete. La gara è già in ...ilmessaggero

Serie A: in campo Inter-Cagliari 2-2 DIRETTA - Ranieri schiera la difesa a tre e in attacco opta per Jankto e Luvumbo a supporto di Shomurodov. Di Pardo e Augello sulle fasce. Squalificato Lautaro, Inzaghi opta per il tandem Sanchez-Thuram con ...ansa

Inter fermato dal Cagliari: due volte avanti, due volte ripreso. Ma se batte il Milan è scudetto - Inter-Cagliari 2-2 RETI: 12'pt Thuram, 19'st Shomurodov, 29'st Calhanoglu (rig), 37'st Viola. INTER (3-5-2): Sommer 5.5; Bisseck 5.5, Acerbi 5.5, Bastoni 6 ...gazzettadelsud