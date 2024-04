Samsung S24 Ultra | l’offerta Mediaworld sull’ultimo modello Galaxy

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 aprile 2024) IlS24in offerta suè senza dubbio un ritrovato di alta tecnologia mobile, dove l’intelligenza artificiale mostra tutta la sua potenzaS24è l’apice dell’innovazione mobile, un concentrato di tecnologia che ridefinisce i confini di ciò che uno smartphone può fare. Dotato di un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, di un comparto fotografico senza precedenti e di un design elegante e resistente, è il nuovo punto di riferimento per gli amanti della tecnologia. Partiamo dalla scocca in titanio, che garantisce robustezza e raffinatezza, confermandosi come il fiore all’occhiello della serie S24. Il display da 6,8 pollici, con tecnologia LTPO OLED e refresh rate adattivo tra 1 e 120Hz, offre immagini fluide e brillanti in ogni situazione, anche sotto la luce ...