Missione recuperi per la Sampdoria , che in questi giorni a Bogliasco si sta concentrando nel rientro di alcune delle pedine che ciclicamente... (calciomercato)

Sampdoria, oggi risonanza per De Luca: il punto - Da sabato c`è grande apprensione in casa Sampdoria per l`ennesimo infortunio muscolare della stagione. Il problema, come spesso è avvenuto durante questo campionato,.calciomercato

Sampdoria, sette squadre per tre posti: i calendari della corsa ai playoff - La corsa ai playoff coinvolge la Sampdoria e sei squadre: dal Palermo, sesto, alla Reggiana, dodicesima, tutte sono in corsa e i calendari presentano diversi in ...clubdoria46

Sampdoria-Bologna Primavera, gli highlights della gara dell’U19 - Sampdoria-Bologna Primavera, quest’oggi vi riportiamo gli highlights della gara dell’U19 di Matteo Pastorino La Sampdoria U 19 del tecnico Matteo Pastorino è reduce da una sconfitta per 1-2 contro il ...sampnews24