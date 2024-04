Salvini replica a Bossi | “Abituato ai suoi insulti | utili per migliorare”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 15 aprile 2024) Durante la festa per il 40º anniversario della Lega Lombarda a Varese,ha risposto alle critiche ricevute da Umberto, stemperando la situazione con dei ringraziamenti al fondatore della Lega per i“consigli“, evidenziando come li consideri strumenti per comprendere e. Matteo, segretario della Lega, ha recentemente espresso gratitudine per L'articolo proviene da Il Difforme.