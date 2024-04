Salvini, 'referendum sul nucleare lo farei domani mattina' - "Io lo farei anche domani mattina". Lo afferma Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, rispondendo a una domanda sul suo favore a fare o meno un nuovo referendum sull'uso dell'e ...ansa

I 40 anni della Lega: da Bossi a Salvini, dal federalismo al sovranismo - «Alla Lega serve un nuovo leader». A pronunciare quella che suona come una sentenza contro Salvini è stato il fondatore Bossi ...pickline

Salvini dice che il nucleare è l’unico modo per abbassare le bollette dell’energia - Il nucleare secondo Salvini è l'unico modo per abbassare la bolletta energetica. Lo ha detto oggi a margine dei lavori del G7 Trasporti, spiegando che "sul Nucleare non solo io. Oggi ero al tavolo con ...fanpage