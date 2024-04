Salone del Mobile e Fuorisalone 2024 | le strade chiuse a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile– La settimana più attesa dell’anno, a, è iniziata: al via una nuova edizione deldele del Fuori, che parte oggi e durerà fino a domenica 21 aprile. Fuori: cosa vedere, dove e le installazioni. La guida per laDesign Week Il traffico stradale si preannuncia caotico a causa dell’enorme afflusso di presenze in città (che ha già fatto impennare i prezzi di alberghi e affitti, boom di prenotazioni dagli Usa). Ma anche perché ci sarà una sorta di blocco del traffico per permettere lo svolgimento di tutti gli appuntamenti collegati alla Design Week. Se alcunesarannodi volta in volta, secondo le esigenze del momento, per ...