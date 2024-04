SALINADOCFEST 2024 – 12-15 SETTEMBRE A SALINA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 aprile 2024) Anche ilparteciperà agli Stati generali del Cinema, in corso, con appuntamenti istituzionali e formativi, al Castello di Maniace di Siracusa.Ilha iniziato nelle operazioni necessarie alla trasformazione dell’Associazione in Fondazione, per dare una struttura giuridica permanente e duratura nel tempo a un Festival ormai diventato un punto di riferimento internazionale per chi crede nel cinema del reale e in un turismo culturale destagionalizzato.: la nuova Presidente Una Fondazione di cinema per il cinema. La fondatrice e direttrice artistica del Festival, Giovanna Taviani, dopo 17 anni di Presidenza ...