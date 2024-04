Sabato evento su Elsa Morante – “La Storia” | ingresso libero

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le storie della: al festival Roots undedicato al romanzo di“La” in occasione del cinquantenario A cura di e con Tiziana de Rogatis e Chiara Lagani in coordinamento con Libreria Tuba.20 aprile 2024, ore 17.15 Libreria Tuba – via del Pigneto 39/aProsegue a Roma il festival Roots – Le radici del contemporaneo, dopo il grande successo del concerto Passione 24 alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli durante la Domenica delle Palme.20 aprile alle 17.15 un nuovo appuntamento nella Capitale, per celebrare il cinquantenario del romanzo La, scritto nel 1974 da, pubblicato da Einaudi: una delle sue opere ...