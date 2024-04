Ryan Gosling e Mikey Day come Beavis e Butt-head fanno esplodere il Saturday Night Live VIDEO

(Di lunedì 15 aprile 2024), conduttore e ospite speciale deldel 13 aprile, ha ipnotizzato la folla con la sua imitazione di, l’iconico personaggio del noto cartone animato satirico anni ’90 di Mike Judge, trasmesso in Italia da MTV. Insieme all’attoreDay, nei panni dell’amicoassiste a una fantomatica trasmissione giornalistica in cui una reporter (Heidi Gardner) intervista uno scienziato (Kenan Thompson) esperto di intelligenza artificiale, sui pericoli che l’applicazione della nuova tecnologia può rappresentare per gli esseri umani. La discussione, però, non prende mai il volo; l’accademico, infatti, si distrae, vedendo, di fronte a sé tra il pubblico, un uomo che assomiglia ...

