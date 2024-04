RunDonato | al traguardo in 1 450

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non solo un evento sportivo, ma un momento di aggregazione. Con oltre 1450 iscritti, è tornata la, gara podistica non competitiva che si corre nelle strade di San Donato. La decima edizione dell’evento, nella mattinata di ieri, si è svolta come da copione, con la partenza, alle 9 dal parco Mattei, dei partecipanti alle due versioni del tracciato: la 10 e la 5 chilometri. Poco dopo, intorno alle 9.10, si è mossa anche la RunDonatina, riproposizione più soft della gara, da percorrere sulla distanza del miglio (1,6 chilometri). Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alle associazioni che hanno collaborato col Comune all’organizzazione dell’evento. Si tratta di Aiutiamoli a vivere, Avo, Aicca, Cuore Fratello, Banco di Solidarietà e Caritas. "Un grande evento collettivo all’insegna del benessere e dell’aggregazione: è questa la formula vincente della ...