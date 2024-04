Rumors Juve su Motta | Fenucci | “Lavora al Bologna come se avesse un contratto lungo”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Dopo il secondo pareggio consecutivo a reti bianche contro il Monza, ci pensa Claudioa rassicurare l’ambiente rossoblù. Cosìaveva già fatto Thiagonel pre-partita nella gara di sabato, l’ad rossoblù toglie la pressione dai giocatori in vista della volata Champions finale, che vedrà la squadra nella settimana cruciale dello scontro diretto contro la Roma. "C'è tanto entusiasmo in città e i ragazzi sono consapevoli che è una stagione fantastica, siamo andati oltre le aspettative di inizio campionato e stiamo vivendo un percorso importante che ci fa sognare un traguardo che potrebbe segnare la storia del club. Non c'è nessuna pressione perché siamo molto oltre le aspettative, lo viviamo serenamente consapevoli della forza della squadra e della qualità del gioco espresso". ...