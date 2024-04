Rugby I Cavalieri superano in trasferta la corazzata Lazio Primo posto difficile | ma playoff vicinissimi

(Di lunedì 15 aprile 2024)12UNION 17: Giovannini, Herrera, Cruciani, Cioffi, Santarelli, D. Donato, Albanese, J. Donato, Pilati, Cannata (41’ Colangeli) Cicchinelli, Sommer, Silla, Gisonni, Moscioni. A disp.: Hliwa, Criach, D’Aleo, Tomasini, Cristofaro, Ma. Bianco, Mi. Bianco. All: De Angelis - Pompili: Puglia, Pesci, Marioni, Pancini, Fattori, Magni, Renzoni, Morelli, Zucconi, Righini, Casciello, Ciampolini, Pesucci, Giovanchelli, Rudalli. A disp.: Di Leo, Sansone, Sassi, Mardegan, Dalla Porta, Marzucchi, Fondi, Nistri. All.: Chiesa Arbitro: Lorenzo Negro di Como, assistito da Pasquale Ciocci e Alessio Vallerga di Roma Marcatori: 10’ m. Giovanchelli tr. Puglia (0-7) 28’ m. Pesci tr. Puglia (0-14) 40’ m. Silla (5-14) 45 m. Herrera tr. D. Donato (12-14) 60’ c.p. Magni (12-17) "Siamo contenti, specie ...

"Abbiamo dovuto costruire la vittoria lentamente, perché nonostante la prestazione positiva, in alcuni frangenti ci hanno messo molto alla prova sul piano fisico". Lorenzo Calamai, tecnico della ... (sport.quotidiano)

Rugby Firenze-Livorno Rugby: tabellino e classifica - Livorno 14 aprile 2024 – Rugby Firenze-Livorno Rugby: tabellino e classifica ...livornopress

Rugby serie c. I Cavalieri in vetta alla classifica - Il tecnico Calamai elogia la resistenza fisica dei Cavalieri Union nella vittoria contro il Firenze. Le mete di Facchini, Guidoreni, Fondi e Carafa portano la squadra in testa alla classifica di Serie ...lanazione

Rugby, in serie C successo della formazione Cadetta nel big match con UR Firenze - SESTO FIORENTINO/PRATO - Il campo di Querceto a Sesto Fiorentino ha ospitato i due attesi incontri di domenica 7 aprile. La squadra under 18 regionale e ...piananotizie