Romano | Juventus e Yildiz | accordo per il rinnovo E poi sorpresa | il giocatore si separa dall'attuale agente

(Di lunedì 15 aprile 2024) Kenane lahanno raggiunto unper ildel contratto del talento turco fino al 2028, come riferisce Fabrizio...

Rinnovo Yildiz, firma con la Juventus fino al 2028: poi il cambio agente - La stagione della Juventus è stata caratterizzata da una prima parte in cui il sogno scudetto sembrava potesse durare a lungo, per poi smaterializzarsi con una serie di risultati negativi tra febbraio ...footballnews24

La strategia della Juventus per il rinnovo (imminente) di Kenan Yildiz - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Calciomercato - Yildiz-Juventus avanti insieme: vicino il rinnovo fino al 2028, con aumento di ingaggio - CALCIOMERCATO -E' ancora presto per annunci ufficiali (arriverà nelle prossime settimane), ma la dirigenza della Juventus è vicinissima a chiudere in maniera po ...eurosport