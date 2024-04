Romano | Juventus e Yildiz | accordo per il rinnovo E poi sorpresa | il giocatore si separa dall'attuale agente | i dettagli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Kenane lahanno raggiunto unper ildel contratto del talento turco fino al 2028, come riferisce Fabrizio...

Kenan Yildiz e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del talento turco fino al 2028, come riferisce Fabrizio Romano ... (calciomercato)

Romano: Juventus e Yildiz, accordo per il rinnovo. E poi sorpresa: il giocatore si separa dall'attuale agente - Kenan Yildiz e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del talento turco fino al 2028, come riferisce Fabrizio Romano su Twitter. Fra.calciomercato

Rinnovo Yildiz, firma con la Juventus fino al 2028: poi il cambio agente - La stagione della Juventus è stata caratterizzata da una prima parte in cui il sogno scudetto sembrava potesse durare a lungo, per poi smaterializzarsi con una serie di risultati negativi tra febbraio ...footballnews24

La strategia della Juventus per il rinnovo (imminente) di Kenan Yildiz - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn