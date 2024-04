Roma | sospiro di sollievo per N’Dicka | la notizia è una manna

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arrivano aggiornamenti riguardo le condizioni di Evan, vittima di un malore in campo. Il mondo del calcio può stare più tranquillo. La giornata di ieri in Serie A è stata tutt’altro che serena. Durante la sfida delle 18.00 tra Udinese e, poco dopo l’ora di gioco, il difensore giallorosso Evansi è accasciato a terra per una fitta al petto. Le condizioni del centrale ivoriano, uscito cosciente in barella, hanno fin da subito preoccupato tutti, tanto che la squadra capitolina non se l’è sentita di proseguire la gara. Tra gli applausi del pubblico, protagonista di un magnifico momento di solidarietà, la partita è stata dunque sospesa a data da destinarsi. L’ipotesi più disfattista era quello di un principio di infarto, fortunatamente scartata con il passare delle ore. L’ex Eintracht Francoforte ha passato la notte in ...