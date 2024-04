Evan N'Dicka non ha avuto un infarto . Lo apprende l'ANSA da ambienti sanitari. Il giocatore resterà comunque ricoverato in ospedale (golssip)

La grande umanità dopo il malore a Ndicka: da De Rossi a Pairetto, il calcio ha vinto la partita più importante - Il difensore della Roma è ancora ricoverato dopo il malessere accusato durante la partita a Udine. Sta bene, l’indagine clinica sulle sue condizioni ha escluso si trattasse di infarto e preso in ...fanpage

Roma, non solo Ndicka: anche un ex giallorosso ieri ha tenuto in apprensione il mondo del calcio - Non sono Evan Ndicka. Ieri un altro malore ha tenuto in apprensione il mondo del calcio. L`episodio ha coinvolto un ex Romanista: Matias Viña. Il terzino.calciomercato

Calcio, dopo il malore in campo durante Udinese-Roma N’Dicka sta meglio - Roma – Paura in campo ieri, durante Udinese-Roma, partita valida per il 32esimo turno di serie A. Al minuto 29' del secondo tempo il difensore della Roma N’Dicka, senza alcun contatto, si è accasciato ...dire