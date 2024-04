Roma-Milan | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

De Rossi , tecnico della Roma , ha indetto un giorno di riposo in vista del Milan dopo lo stress accumulato in seguito al malore di Ndicka (pianetamilan)

Giovedì si giocherà Roma-Milan , ma ieri la squadra capitolina si è spaventata per le condizioni di Ndicka , che ha conseguenze anche su oggi (pianetamilan)

"Tor sapienza" - Roma, bus a fuoco a Tor Sapienza. In tre feriti per salvare auto e gazebo. Si indaga sulla manutenzione del mezzo Tpl Corriere della Sera08:17 Bus in fiamme a Tor Sapienza a Roma: tre intossicati, dan ...newsnow

Serie A: finiscono in parità le partite della domenica. Roma – Udinese sospesa al 72' sull’1-1 - La domenica della trentaduesima giornata di serie A si chiude con soli pareggi. L'Inter capolista non è andata oltre il 2-2 casalingo contro il ...ecovicentino

Intervista esclusiva a Luca Calamai: “De Rossi resta alla Roma, ma la Viola non molla. Marotta è un genio, su Pioli dico che…” - Calamai ha analizzato il futuro di Pioli e di De Rossi, il mercato dell'Inter, gli errori di De Laurentiis e lo scarso utilizzo di Parisi.news.superscommesse