Roma | il Laurentino si sveglia con le sirene | blitz della polizia

Operazione Laurentino 38, dove i poliziotti del IX Distretto Esposizione si sono concentrati nei giorni scorsi in un’operazione anti droga : in manette un 40enne accusato di spaccio di sostanze ... (ilcorrieredellacitta)

Vinitaly 2024, Rocca: "Un grande lavoro per valorizzare i vini del Lazio" - Milano, 15 apr. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano, insieme alla polizia locale e ai carabinieri del comando Unità forestali, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei c ...affaritaliani

Cinque arresti al Laurentino 38. Lo spaccio di due fratelli tra intimidazioni e gambizzazioni - Gestivano una fiorente attività di spaccio di cocaina ai ponti dell'ex Laurentino 38 anche con l'uso dell'intimidazione. Due fratelli, arrestati assieme ad altre tre persone (due uomini e una donna) ...romatoday

Blitz polizia a Roma, 5 arresti e sequestrati 300mila euro - La polizia ha eseguito all'alba a Roma 5 misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettanti uomini residenti nel quartiere Lauren ...ansa