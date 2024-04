Rodeo dei tori a Roma | Gualtieri sotto accusa | gli animalisti chiedono al Campidoglio di annullare l’evento

(Di lunedì 15 aprile 2024) Uncon la monta dei, in perfetto stile western. Solo che lo scenario non è quello di un ranch della frontiera, ma la nostrana Fiera di. Che però non è il Texas, reagiscono gliappellandosi alperché blocchi. E la neo-Garante capitolina per i diritti degli animali Patrizia Prestipino è netta: “Ribadisco la mia totale contrarietà, è un evento lesivo del benessere animale, nonché dell’immagine stessa della Capitale”. Di che si tratta?fa parte dell’offerta del ‘Festival del Mondo’ una maxi-kermesse che si terrà tra la fine di aprile e il 1 maggio negli immensi padiglioni della Fiera. Si tratta di un festival-contenitore che prevede al suo interno “oltre 30 festival”lineano gli ...

