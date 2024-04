Roccamonfina | si allaccia abusivamente alla rete elettrica pubblica | denunciato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 15 aprile 2024). Si era collegatodel Comune prelevando in maniera del tutto gratuita l’energiautile all’alimentazione della sua abitazione. Il 47enne di, in provincia di Caserta, era già riuscito ad assorbire energiaper oltre 6mila euro quando il personale tecnico dell’Enel, dopo aver visionato i dati relativi ai consumi, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. I controlli eseguiti dai militari nell’ultimo periodo hanno permesso di scoprire l’ccio abusivo realizzato dal 47enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, questa mattina è stato accompagnato in caserma ein stato di libertà. Dovrà rispondere di furto aggravato di energia