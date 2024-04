Roberto Fico M5s | A Bari un problema morale Accettiamo solo alleanze nate sui temi e nelle città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) di Cosimo Rossi ROMA Onorevole, Cinquestelle, ex presidente della Camera: dopo il caso Puglia dem e grillini si scambiano frecciate, ma intanto localmente si stringono. Aè possibile una ricomposizione su Nicola Colaianni? "Facciamo un passo indietro: nessun attacco al Pd. Abbiamoosservato che non c’erano le condizioni per le primarie a. Per coerenza e chiarezza è necessario tenere alta l’asticella, ma non lo facciamo contro qualcuno. Al contrario, significa per noi fare buona politica. È un tema identitario del Movimento, non certo una novità. Perpoi vedremo: la valutazione spetta innanzitutto ai portavoce sul territorio insieme a Giuseppe Conte". L’azzeramento e il rimpasto chiesti da Schlein e ...