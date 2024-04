Roberto Baggio non vede il calcio come Cassano | “Le critiche a Leao? È il destino dei campioni”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 15 aprile 2024)è completamente in disaccordo con Antoniocirca il valore di Rafa: se per il barese è un sopravvalutato che "ha solo forza fisica e si esalta in un torneo modestola Serie A", per il Divin Codino siamo di fronte a "un campione".