“Roba da pazzi davvero” Grande Fratello | furia contro Mirko e i suoi fan Spunta un video assurdo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Vi giuro che mi sto sforzando a capire da cosa sia scaturita la psicosi di massa che ha portato questo esaltato a questo tipo di popolarità”. Così su X viene commentato unche ha come protagonistaBrunetti, ex concorrente della scorsa edizione di Temptation Island e di quella appena conclusa del, vinta dalla fidanzata (fino a poco tempo ex) Perla Vatiero. Unche ha indignato il web, scioccato per quanto accaduto in strada mentre passava il giovane reatino, diventato famoso proprio per aver partecipato ai due reality show di Mediaset. Moltissimi utenti del web non riescono a darsi una spiegazione di quello a cui hanno assistito e sul social X hanno commentato la scena pubblicata da un utente. “Salta la convivenza”....