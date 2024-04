“Rischia di chiudere in anticipo” Isola dei Famosi 2024 | che brutta notizia per Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’deinon è partita sotto una buona stella, tra ritiri e concorrenti colpiti dal Covidsta avendo i suoi bei grattacapi, tanto che si parla di chiusura anticipata. Una sfortuna che quindi ci vede benissimo e che arriva nell’anno forse più delicato per il programma, quello del dopo Ilary Blasi, per anni padrone di casa. A puntare suera stato Pier Silvio Berlusconi in persona. “Vorremmo provare a fare una nuova, sempre con dinamiche tipiche dei reality”. >>“Ha il cuore infranto”. Amici 23, dramma Gaia: scoppia a piangere e si chiude in bagno. “Così non ha più senso” “Ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande ...