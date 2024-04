Riscatto Pidcock | Van der Poel frena nell’Amstel

(Di lunedì 15 aprile 2024) Di un Van dercon la testa già alla Liegi approfitta Tom, che finalmente riesce a conquistare l’Amstel: già secondo con un fotofinish mai digerito, poi terzo, l’inglese sale quel gradino del podio che gli mancava. E’ la vittoria più voluta da Little Tom, speranza incompiuta del ciclismo british, che a 24 anni ha una bacheca di tutto riguardo: su strada una tappa al Tour, la Strade Bianche e la Freccia del Brabante, fuoristrada il titolo iridato nel cross e l’oro olimpico nella mountain bike a Tokyo. Succede tutto a 28 chilometri dal traguardo, quando su uno dei 33 muretti della corsa della birra Benoot alza il ritmo, portandosi dietro, Vansevenant e Hirschi: quattro che vanno a giocarsi il successo, seminando gli otto che inizialmente si aggregano. Tutto sotto gli occhi di un tranquillissimo Van der ...

