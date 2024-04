Rimpianto Giana | un gol della Triestina rovina la decima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) GORGONZOLA (Milano) Cade tra le mura amiche laErminio, che si fa superare di misura dalla, ponendo fine alla striscia di nove risultati utili di fila. Uno stop contro gli alabardati che può rammaricare perché arrivato in casa, in una gara ben giocata e a nulla è valsa la buona interpretazione tattica data dalla squadra di Chiappella, schierata a specchio contro i giuliani. Passano nemmeno dieci minuti ed è proprio laErminio ad andare vicina al vantaggio con Maguette Fall che si vede deviato in calcio d’angolo il suo tiro. Tre minuti dopo, diagonale di Pinto che si spegne fuori di un soffio. Poi al quarto d’ora Franzoni spreca, mandando fuori dopo una bella azione gorgonzolese. L’estremo difensore degli alabardati Agostino ha però in questo match,il suo bel da fare perché cinque minuti dopo deve parare a terra ...