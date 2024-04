Rimedio | ma cosa dici? | «Gol Viola regolare! E vi spiego il perché»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Albertospiega a suo modo il gol di Nicolasin Inter-Cagliari, viziato da un palese assist di braccio di Gianluca Lapadula. VISTO ALTRO ? Alla Rai Albertosi esprime così su Inter-Cagliari e il gol di: «Bravissimo Inzaghi a non cercare alibi per il pareggio, ma il gol non era da annullareil pallone arriva in maniera imprevista sul braccio e il suo movimento è assolutamente congruo. Secondo me il Var non lo ha richiamatolo ha ritenuto assolutamente congruo e naturale il movimento».