Riggio calcia fortissimo da centrocampo e fa gol | mani nei capelli sulla panchina del Taranto

Gol da centrocampo: Riggio fa felice il Taranto. E la rete diventa virale sul web. È già il capolavoro dell'anno Il video - Cristian Riggio quest'anno non aveva mai segnato. Lo ha fatto in una maniera meravigliosa. Tanto da far già gridare al gol dell'anno. In Monopoli-Taranto ha calciato dal cerchio ...quotidianodipuglia