Riflettori sulle pensioni Aumenti fino al 5 | 4% per compensare l’inflazione Come fare i calcoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 – L’Inps ha modificato i coefficienti per il calcolo delle2024 tenendo conto della rivalutazione delle retribuzioni, che, in base all’indice dei prezzi al consumo, è stata fissata dall’Istat al +5,4%. "L’indicizzazione è piena solo per gli assegni che a dicembre 2023 non superano i 2.272 euro lordi mensili, cioè quattro volte il trattamento minimo Inps, pari a 567,94 euro. Per gli altri assegni – spiega Tommaso Cecchi, responsabile del patronato Sias-Servizio italiano assistenza sociale della sede zonale di via Milano 12 a Prato – la percentuale di perequazione gradualmente scenderà al 4,6% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo, 2,9% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo, 2,5% per gli assegni tra 6 e 8 volte il minimo, quindi 2% per quellia 10 volte il minimo e 1,2% per leoltre 10 ...