(Di lunedì 15 aprile 2024) Il nuovo regolamento sulledeivuole ridurre lediproblematici verso paesi al di fuori dell’Ue, aggiornare le procedure di spedizione per rispecchiare gli obiettivi dell‘economia circolare e della neutralità climatica, ma anche ricorrere alla trasmissione e allo scambio di informazioni per via elettronica, migliorando il controllo dell’applicazione e contrastando leillegali. È necessario stabilirea livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di, per contribuire a facilitarne la gestione ecologicamente corretta, conformemente alla gerarchia deistabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, così ...

Le indicazioni per smaltire le sostanze utilizzate sono in continuo aggiornamento, anche per le richieste dell’Europa Piacenza, 8 febbraio 2024. La crescente attenzione posta sulla tutela ambientale ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) - Le indicazioni per smaltire le sostanze utilizzate sono in continuo aggiornamento, anche per le richieste dell'Europa Piacenza, 8 febbraio 2024. La crescente attenzione posta sulla ... (liberoquotidiano)

Gestione illecita di Rifiuti pericolosi e non a Limoncino, denunciate tre persone - Livorno 15 aprile 2024 – Gestione illecita di Rifiuti pericolosi e non a Limoncino, denunciate tre persone ...livornopress

Venti tonnellate di Rifiuti, la guardia di finanza sequestra vasta area a Sermoneta - Tra questi Rifiuti, a seguito di una preliminare verifica ... Il terreno sottostante non era stato impermeabilizzato e la gestione non autorizzata non rispettava le severe norme in vigore. “Il ...radioluna

Rifiuti, norme più efficienti e aggiornate per le spedizioni - Cosa prevedono le norme approvate in via definitiva dal Consiglio sulle spedizioni di Rifiuti sia all’interno che all’esterno dell’Ue.quifinanza