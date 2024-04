Ricoverata la regina Sofia di Spagna per un’infezione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladi– 85 anni – è statanella notte di martedì 9 aprile, a causa di un problema di salute. Si tratta dialle vie urinarie che ha reso necessario il trasferimento all’ospedale Ruber di Madrid. È stato il Palazzo della Zarzuela a dare la notizia e a fornire anche alcuni dettagli sulle sue condizioni. La notizia arriva dopo gli ultimi avvenimenti felici che avevano riguardato la Famiglia Reale di. I problemi di salute non riguardano solo i membri della monarchia inglese. Dopo le notizie che riguardano il cancro di re Carlo e quello di Kate Middleton, e il congedo per malattia di re Harald di Norvegia, alcune novità giungono anche dalla. La...

Sofia di Spagna Ricoverata: la regina emerita è in ospedale, le sue condizioni. Juan Carlos: «Non vede l'ora di essere dimessa» - In Spagna cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Sofia di Spagna, 85 anni, moglie del re emerito Juan Carlos e madre di re Felipe VI. La regina è ...ilmessaggero

Famiglie reali nel mondo, le ultime news. Da Felipe e Letizia a Carlo e Martha Louise, ecco cosa è successo questa settimana - Quella che leggerete è la prima puntata di un appuntamento che di settimana in settimana riassumerà per voi le notizie più importanti, o ...repubblica

“Un’infezione”. La regina emerita Sofia di Spagna è in ospedale - La moglie dell’ex sovrano Juan Carlos si trova in ospedale per un’infezione alle vie urinarie, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni ...ilgiornale