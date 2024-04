Richiamo alimentare | listeria nel salame e norovirus nei frutti di bosco

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 aprile 2024 – Possibile presenza dimonocytogenes nei salami, die del virus dell’epatite A neidi. Il ministero della Salute ha richiamato il “Nostrano con Aglio “ e il “Nostrano”, lotti 164/24 e 165/24 prodotto dal Salumificio F.lli Scapocchin S.R.L. di Campodarsego in provincia di Padova. L’avvertenza è di “ non consumare il prodotto e riportare la merce presso il punto di acquisto”. l Ministero della Salute ha anche richiamato diversi lotti didiVersilfood per la possibile presenza di Norovirsu e del virus dell’Epatite A. Iidisono commercializzati con i marchi Versilfungo S.p.A. e MAXI DI. La data di scadenza delle ...

