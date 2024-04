Riapertura Parco del Mercatello | il polmone verde della città restituito ai cittadini

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 aprile 2024) Alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca, sabato 13 aprile, è stato riaperto ildel. I lunghi e complessi lavori di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria sono stati finanziati per un importo complessivo di circa cinque milioni di euro dalla Regione Campania e realizzati dal Comune di Salerno. “Il “nuovo”delè un’armoniosa successione di prati dove correre in libertà o sdraiarsi al sole, roseti, alberature, pergolati e gioielli botanici da ammirare, viali per passeggiare e panchine per il relax, ludoteca per bambini, area spettacolo ed eventi, zona fitness. Un nuovodeltutto da scoprire e da vivere, un giardino da amare e rispettare. Con la fruizione responsabile da parte di tutti. Godiamocelo e ...