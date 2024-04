Reyyan e Miran sono vittime di un passato crudele

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sta per nascere un nuovo fenomeno? Forse. Stasera alle 21.30 su Real Time comincia infatti Hercai – Amore e vendetta, ennesima soap opera turca, di quelle che in questi anni (vedi Terra amara) hanno conquistato il pubblico con la ricetta vincente di sentimenti, intrighi e molti colpi di scena. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Sumeyye Koç. Serie tv: 10 titoli da non perdere ad aprile 2024 X ...