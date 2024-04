Reggio Emilia | aggredisce infermiera e viene denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Era stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova diin evidente stato di alterazione psicofisica e, terminata la visita medica da parte del medico di turno, mentre l’stava facendo sedere la donna sulla sedia a rotelle, senza valido motivo la paziente si è alzata e ha aggredito l’operatrice sanitaria, tirandole i capelli e provocandole lesioni guaribili in alcuni giorni. Una donna di 39 anni, residente in Appennino, è stataper lesioni personali aggravate. E’ accaduto nelle prime ore dell’altra mattina. Subito dopo l’aggressione sono intervenuti altri operatori sanitari in aiuto della collega. Poi sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti, conclusi con la denuncia della paziente, subito ...