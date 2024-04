Recupero Udinese-Roma | cosa dice il regolamento su squalificati e sostituzioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024)riprenderà esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara. La partita – sospesa per il malore accusato da Evan Ndicka in campo – riprenderà quindi dal 72? sul risultato di 1-1. L’articolo 30 dello statuto della Lega Serie A fissa alcune regole per la ripresa delle partite interrotte. In particolare, nella prosecuzione della gara “possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione”, con alcune limitazioni. In primis “i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente”. Inoltre “i calciatori espulsi nel corso della prima ...