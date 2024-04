Record di navi da crociera alla Spezia Cinque in una settimana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) La, 15 aprile 2024 – Laappena conclusa ha segnato un avvio sotto il segno dell’innovazione e della sostenibilità per la stagione crocieristica, che guarda così al futuro in modo sempre più positivo. Sul Molo Garibaldi,& Carrara Cruise Terminal ha accolto in pochi giorni benda, fra cui le nuovissime Sun Princess e Oceania Vista. Sun Princess è stata recentemente consegnata da Fincantieri a Princess Cruises. Con 178mila tonnellate di stazza e una capacità di 4300 ospiti è la nave più grande finora costruita in Italia e la prima nave da, costruita da Fincantieri, alimentata a gas liquefatto, considerato uno dei combustibili fossili più puliti in quanto riduce le ...