Reazione Ogden fa sorridere la Fortitudo

(Di lunedì 15 aprile 2024)78 TORINO 59 FLATS SERVICE : Fantinelli 4, Bolpin 2, Aradori 16,25, Freeman 15, Giuri, Panni 3, Conti 4, Sergio 3, Morgillo 6, Bonfiglioli ne, Kuznetsov ne. All. Caja. REALE MUTUA TORINO: Vencato 9, Kennedy 4, De Vico 10, Thomas 10, Poser 12, Schina, Pepe 5, Cusin 6, Ghirlanda 3, Fea ne, Marrale ne. All. Ciani. Arbitri: Ursi, Rudellat e Bonotto. Note: parziali 20-14, 37-29, 60-48. Tiri da due:27/44; Torino 20/34. Tiri da tre: 7/27; 3/22. Tiri liberi: 3/5; 10/18. Rimbalzi: 42; 32. E’ unache vince, convince e che smentisce inequivocabilmente la corsa del gambero con Udine per evitare il secondo posto, prendersi il terzo e non trovarsi eventualmente di fronte Trapani, per altro vversaria della Effe domenica, nella propria parte del tabellone dei playoff. La formazione ...