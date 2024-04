Rc auto | arrivano gli sconti Ma non per tutti Ecco chi potrà risparmiare e cosa ha in mente il governo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Introdotta sin dagli anni Cinquanta sugli aerei e sulle navi, la cosiddetta scatola nera ha la funzione di registrarei dati utili per ricostruire i fatti di un eventuale incidente. Una grande invenzione che, da diversi anni, può essere installata anche sullemobili. È già divenuta obbligatoria per le nuove omologazioni a partire dal luglio 2022. Invero non sono tantissime le altreche la contengono, ma siamo certi che a breve ci sarà un “boom” di installazioni. Infatti, in molti casi sono già previsti deglisulla Assicurazione, rivolti a chi installi la scatola nera sul proprio veicolo, in modo da registrare una serie di dati, tra cui velocità, accelerazione, decelerazione e tracciamento degli spostamenti. Una misura, quella degli, che però non ...

Telgate . I vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e i Volontari di Palazzolo sono intervenuti lunedì 8 aprile poco prima delle 16 per un incendio Auto vettura a Telgate , in via Passerera. Una ... (bergamonews)

Amazon Alexa nella tua auto. Integralo con Echo auto oggi in offerta - Echo auto, arrivato in Italia per la prima volta nel giugno del 2020, è stato progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere anche nei veicoli che non dispongono di un assistente ...hdblog

Stangata revisione, adesso arrivano 250€ in più da pagare: la gente vende l’auto | Non ce la fanno più - Arriva una nuova stangata che metta in ginocchio gli automobilisti, altri 250€ da sborsare. Meglio vendere l'auto.0-100