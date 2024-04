Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 aprile | cambia la top 10 | Ruud 6° davanti a Tsitsipas

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non mancano movimenti nella top 10 delAtp, dopo l’ultimo aggiornamento di oggi,15. Se la top 5, guidata da Novak Djokovic, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz primi inseguitoria Daniil Medvedev e Alexander Zverev, è stabile, non si può dire la stessa cosa delle retrovie. Balzo per Caspere Stefanos, che scalano rispettivamente quattro e cinque posizioni, portandosi al sesto e al settimo posto. A seguire, Andrey Rublev (8°), Hubert Hurkacz (9°) e Grigor Dimitrov (10°). Esce dalla top invece Holger Rune, ora dodicesimo. Per quanto riguarda la situazione degli altri italiani, Lorenzo Musetti resta in ventiquattresima posizione, seguito da Matteo Arnaldi, ora 40esimo, e Lorenzo Sonego, che scala sei posti in 51esima piazza. Sale Flavio Cobolli ...

Jannik Sinner guadagnerà in un colpo solo ben 410 punti nei confronti di Carlos Alcaraz. Il tennista italiano ha deciso di non partecipare al torneo ATP 500 di Barcellona, che andrà in scena nella ... (oasport)

Ranking ATP: Sinner rimane al secondo posto, Tsitsipas torna in top10, Berrettini scende al numero 98 - TENNIS - Novak Djokovic, dopo aver raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Monte Carlo, resta sul trono del tennis mondiale. Alle sue spalle, nel Ranking AT ...eurosport

Ranking ATP, che balzo Napolitano: ora sogna la Top 100 - Guardando al Ranking ATP nel suo complesso, Novak Djokovic inizia la settimana numero 421 da numero 1 del mondo. Il serbo ha staccato Sinner, ora distante 1.285 punti. Tra i primi dieci, gli unici a ...sport.tiscali

ATP Barcellona, Monaco e Bucarest: dove vedere i tornei in tv e streaming - Inizia un'altra settimana di grande tennis con dieci italiani in campo in cinque tornei, tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Barcellona attesa per il ritorno di Nadal che debutterà ...sport.sky