Ranking ATP 15 aprile 2024 | Jannik Sinner resta n 2 del mondo Sale Sonego e scende Berrettini

(Di lunedì 15 aprile 2024) E siamo a quota 421. È questo lo spaventoso dato che riguarda Novak Djokovic, relativo alle settimane da n.1 del. Il campione serbosul trono del tennis mondiale, dopo aver raggiunto le semifinali del Masters1000 di Montecarlo. Alle sue spalle, nelATP, troviamoe lo spagnolo Carlos Alcaraz., capace di confermare il penultimo atto raggiunto l’anno scorso nel Principato, avrebbe desiderato accumulare punti e avvicinarsi a Nole alla fine della sette-giorni sulla terra rossa monegasca. L’esito poco fortunato, però, della partita contro Stefanos Tsitsipas non gli ha permesso di accorciare le distanze dall’asso nativo di Belgrado. Tuttavia, tenuto conto delle scadenze future di Djokovic, l’obiettivo “n.1” è fattibile. Tsitsipas trionfante per la ...

