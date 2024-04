Rally della Valdinievole | è tutto pronto per sfrecciare tra paesaggi suggestivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ile Montalbano rappresenta una tra le gare più apprezzate in Toscana e non solo. Prossimo appuntamento previsto per il 29 e 30 giugno, per un’attesa 39° edizione. La manifestazione, che si contraddistingue dunque per il suo carattere di evento sempre più nazionale, è una gara snella nel suo svolgimento, con partenza e arrivo (come da tradizione) nel paese di Larciano. Attesa anche per le numerose prove speciali che caratterizzeranno il percorso e che consentiranno di abbracciare così emozioni davvero uniche. Un formato di gara, come si accennava, agile, il quale proporrà lo scenario competitivo in un fazzoletto di territorio che dallaguarda alle pendici del Montalbano. E con questo, si ribadisce l’intenzione di considerare in modo particolare e suggestivo, appunto, i luoghi ...