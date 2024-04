Rallentano e fanno vincere all' avversario la mezza maratona di Pechino

La dieta mediterranea alleata nella cura della malattia di Parkison [FOTO] - La dieta mediterranea è più che mai un’alleata nella cura della malattia di Parkinson. Questo quanto emerso nell’ambito dell’incontro informativo “Parkinson e nutrizione: pillole di consigli”.ilpescara

Mezza maratona di Pechino: vince il cinese perchè gli africani lo fanno vincere - E' qui che, stranamente, avviene il "rallentamento" con i tre corridori africani che si posizionano uno più vicino all'altro, Rallentano il passo e uno di loro allunga il braccio come per dare il ...tg.la7

Calciomercato Fiorentina, si cerca il colpo grosso in mediana - Visualizzazioni: 293 Calciomercato Fiorentina, per la prossima stagione che vedrà una rivoluzione tecnica: spunta un’interessante idea per il centrocampo. Come riporta La Nazione, il direttore Pradè è ...calciostyle