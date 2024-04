Rai Fiction | assemblea a Stromboli Il sindaco | Trasmettere la serie? No | prima si accertino le responsabilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) “L’chiede di non mandare in onda la. Ancora un’, un incontro pubblico e un acceso dibattito per affrontare insieme il delicato tema dellaprodotta dalla Società “11 Marzo”. Da quel set, il 25 maggio 2022 divampò un incendio devastante che mise a dura prova l’isola, successivamente colpita (a distanza di meno di 3 mesi) dall’alluvione del 12 agosto 2022?. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’associazione Rinascita Eoliana. “Ieri a– prosegue il comunicato – , la popolazione, insieme al suoRiccardo Gullo, ha incontrato i vertici di Rai, che ha commissionato latelevisiva a una società esterna. Abitanti, residenti e non, hanno affrontato a viso a aperto e con il cuore in mano ...