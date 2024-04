Rai | comunicato ufficiale dopo l’addio di Amadeus | “Ne prendiamo atto con rammarico”

Amadeus, il video dell'addio alla Rai: "Non è stata una scelta facile. Mai fatto richieste per i miei familiari" - E' ufficiale. Amadeus lascia la Rai. Il conduttore ha comunicato al Dg Rossi che lascia l'Azienda. Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con ...ilmessaggero

Carlo Conti sull’addio di Amadeus alla Rai: “Ha fatto la scelta giusta per lui” - Carlo Conti dice la sua sull'addio di Amadeus alla Rai: "Ha fatto la scelta giusta per lui". Le parole del conduttore che potrebbe sostituirlo al Festival ...superguidatv

"Mai chiesto niente per i familiari". La lettera d'addio di Amadeus alla Rai - Amadeus ha ufficialmente lasciato la Rai con destinazione, molto probabilmente, Discovery. Le parti si sono divise cordialmente e questo non esclude, in futuro, che il mattatore delle ultime edizioni ...ilgiornale