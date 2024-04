Rai | chi prenderà il posto di Amadeus? Le ipotesi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo l’addio del conduttore si è scatenato il toto nomi Sembra ormai cosa fatta la separazione trae la Rai, un addio che avrà come conseguenza il cambio alla guida del Festival di Sanremo, dopo cinque anni di direzione artistica del conduttore di “Affari Tuoi”. Per i bookmaker è ora duello alla pari tra Carlo Conti, già all’Ariston tra 2015 e 2017, offerto a 2,75 su Planetwin365, e il ritorno di Paolo Bonolis, anche lui dato a 2,75 per i betting analyst di Snai e in forte risalita nelle ultime ore. Scendono in maniera netta le possibilità di vedere per la prima volta al Festival Alessandro Cattelan, ora proa 5,50, davanti a un’altra new-entry come Stefano Di Martino, visto a 6,50. Più lontana Maria De Filippi, prima donna in lavagna a 10, seguita da Milly Carlucci a 15 volte la posta. Intanto, oggi, dopo la notizia dell’addio di ...