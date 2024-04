Rai | Amadeus scioglie le riserve sul futuro | la sua decisione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’addio è stato comunicato nella giornata di oggi Adesso c’è l’ufficialità. Nella giornata di oggi,. lunedì 15 aprile,ha sciolto lesul suo, non ci sarà nessun rinnovo in Rai. Il contratto, in scadenza, non troverà nessun prosieguo. Dopo aver detto addio al Festival di Sanremo, ora anche i saluti alla rete pubblica. In un incontro con i vertici aziendali, come riporta ADN Kronos è arrivata l’annuncio.non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore – a quanto apprende l’Adnkronos – ha ufficializzato lache era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono – secondo rumors sempre più insistenti – sul canale Nove ...