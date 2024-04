Radon | in Lombardia concentrazioni superiori alla media mondiale | che cos’è e perché è pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) C’è un problemain Lombarda? Secondo l'ordine dei geologi della, sì. Ilè un gas naturale che si trova nel suolo, nelle acque ma anche nel materiale da costruzione e quindi “è comunque un gas con cui tutti i giorni abbiamo a che fare” spiega Federica Ravasi, vicepresidente dei geologi lombardi. Ma i dati di cui sono in possesso gli esperti indicano che ledirilevate nelle abitazioni, si attestano sui 40 Bq al metro cubo, l'unità di misura di questo gas cancerogeno, a livello. Ma se in Europa siamo a 50-60 Bq al metro cubo, in Italia abbiamo unadi 80 Bq al metro cubo e in alcune regioni comee Lazio superiamo anche i 100 Bq al metro cubo. Dunque superiore...