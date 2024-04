(Di lunedì 15 aprile 2024) Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dalla scelta che verrà fatta a fine stagione su chi siederà in panchina per la prossima stagione....

John Elkann, nella lettera agli azionisti di Exor, ha parlato di anno zero per la Juventus riferendosi alla prossima stagione. La struttura... (calciomercato)

Rabiot, per il rinnovo c'è anche il fattore Allegri - Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dalla scelta che verrà fatta a fine stagione su chi siederà in panchina per la prossima stagione. Ancora Allegri.calciomercato

Gazzetta - Juventus, e se parte Rabiot Non basta Teun Koopmeiners, tutti i NOMI - E se Adrien Rabiot finisse davvero per lasciare la Juventus Lo scenario, come vi abbiamo raccontato, non è da escludere, e lo sanno bene anche alla Continassa dove Cristiano Giuntoli non ha mai ...ilbianconero

Rinnovo Rabiot, dipende da Allegri: con Max firma subito, altrimenti… - Rinnovo Rabiot, un prolungamento del francese dipende molto dal futuro in bianconero di Allegri: cosa può succedere Come spiegato da Tuttosport, il futuro di Adrien Rabiot alla Juve è tutt’altro che s ...juventusnews24